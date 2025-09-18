Settimana europea della mobilita sostenibile | viaggio indietro nel tempo con lo storico autobus Amat

Venerdì 19 settembre, musica in bus dalle ore 18.15: “Viaggio indietro nel tempo” con lo storico autobus degli anni '60 dell'Amat, musica canti e cunti di tradizione popolare siciliana. L'evento organizzato dall’associazione “Daedalum” in occasione della Settimana europea della mobilità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Settimana Europea della Mobilità... a Pisa! Dal 16 al 22 settembre Pisa celebra la European Mobility Week, un’occasione per scoprire come muoversi in modo più consapevole, sicuro e inclusivo. Alle Officine Garibaldi si svolgeranno attività e incontri di se - facebook.com Vai su Facebook

@UispNazionale in movimento per la Settimana europea della mobilità 2025 In programma un fine settimana sostenibile con iniziative Uisp che uniscono sport, ambiente e comunità da Trento a Messina https://uisp.it/nazionale/pagina/luisp-in-movimento-p - X Vai su X

Ivrea: torna la Settimana Europea della Mobilità. Ecco tutto il programma - Dal 19 al 23 settembre eventi, incontri e sperimentazioni urbane: domenica la giornata senza auto con Sport City Day, Lungo Dora e Borghetto trasformati in spazi pedonali e sportivi ... Da giornalelavoce.it

Settimana europea della Mobilità, Aci Siracusa: “trasporti sostenibili e inclusivi” - Anche l’Automobile Club Siracusa partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in corso dal 16 al 22 settembre 2025. siracusaoggi.it scrive