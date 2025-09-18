Settimana europea della mobilità sostenibile il workshop promosso da Legambiente Avellino

Avellinotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile Legambiente Avellino organizza un workshop aperto a tutta la cittadinanza dal titolo "Mobilità per Tutt?". L'evento si terrà venerdì 19 settembre alle 18:00 all'ingresso della Villa Comunale di Corso Vittorio Emanuele.L’iniziativa. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

