Settimana europea della mobilità le iniziative a Livorno | torna Domenica in bici

Livornotoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest'anno Livorno aderisce alla Settimana europea della mobilità. Le tre principali iniziative che puntano a incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto da utilizzare per tutti gli spostamenti in città, sia per svago sia per lavoro. I primi due eventi, organizzati dalla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - europea

La settimana europea dal 23 al 27 giugno: le parole di Tajani, Sberna e Schlein | GUARDA

Clima, digitale, grandi eventi: la settimana europea di TotalEU

La pec non funziona, concorso di idee per capitale europea della cultura prorogato di una settimana

Settimana europea della mobilità questa mattina stand informativo della Polizia Locale al mercato; Settimana europea della mobilità 80% dello spazio urbano è occupato da parcheggi I dati; Ginosa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2025.

settimana europea mobilit224 iniziativeSettimana europea della Mobilità, Aci Siracusa: “trasporti sostenibili e inclusivi” - Anche l’Automobile Club Siracusa partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in corso dal 16 al 22 settembre 2025. Si legge su siracusaoggi.it

settimana europea mobilit224 iniziativeMuoversi tutti: la Settimana Europea della Mobilità 2025 tra diritti e inclusione - Dal 16 al 22 settembre 2025 torna la Settimana Europea della Mobilità, con l’Italia in prima fila: il tema è “Mobilità per tutti”. Secondo economyup.it

Cerca Video su questo argomento: Settimana Europea Mobilit224 Iniziative