Settimana europea della mobilità le iniziative a Livorno | torna Domenica in bici
Anche quest'anno Livorno aderisce alla Settimana europea della mobilità. Le tre principali iniziative che puntano a incentivare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto da utilizzare per tutti gli spostamenti in città, sia per svago sia per lavoro. I primi due eventi, organizzati dalla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: settimana - europea
La settimana europea dal 23 al 27 giugno: le parole di Tajani, Sberna e Schlein | GUARDA
Clima, digitale, grandi eventi: la settimana europea di TotalEU
La pec non funziona, concorso di idee per capitale europea della cultura prorogato di una settimana
Settimana Europea della Mobilità, due eventi dedicati a urbanistica tattica e Pedibus Venerdì 19 settembre, in piazza Rolando a Sampierdarena, focus su Genova Street Lab Lunedì 22 al Blue District una conferenza-laboratorio sul Pedibus ?https://smart. - X Vai su X
Una giornata dedicata ai ragazzi delle prime nell'ambito della Settimana europea della mobilità. - facebook.com Vai su Facebook
Settimana europea della mobilità questa mattina stand informativo della Polizia Locale al mercato; Settimana europea della mobilità 80% dello spazio urbano è occupato da parcheggi I dati; Ginosa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2025.
Settimana europea della Mobilità, Aci Siracusa: “trasporti sostenibili e inclusivi” - Anche l’Automobile Club Siracusa partecipa alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, in corso dal 16 al 22 settembre 2025. Si legge su siracusaoggi.it
Muoversi tutti: la Settimana Europea della Mobilità 2025 tra diritti e inclusione - Dal 16 al 22 settembre 2025 torna la Settimana Europea della Mobilità, con l’Italia in prima fila: il tema è “Mobilità per tutti”. Secondo economyup.it