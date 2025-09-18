Settimana della Mobilità Sostenibile | bambini e sport protagonisti in Val Bisagno

Genovatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 19 settembre, l’IC Montaldo sarà protagonista della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile con due eventi che mettono al centro bambini, sport e socialità.Alla scuola Anna Frank, per il terzo anno di fila, il parcheggio di Piazzale Paul Valery verrà chiuso alle auto e trasformato in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: settimana - mobilit

Legambiente Avellino lancia il futuro della mobilità sostenibile.

settimana mobilit224 sostenibile bambiniCatania, dal 16 al 22 settembre eventi per la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile - Dal 16 al 22 settembre Catania ospita la Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, con oltre quindici iniziative dedicate a sicurezza stradale, percorsi ciclabili, laboratori educativi e convegni ... Da ecodallecitta.it

settimana mobilit224 sostenibile bambiniStrade chiuse e ‘scolastiche’ più tantissime iniziative per la Settimana europea della mobilità sostenibile a Torino: gli eventi - Dal 16 al 22 settembre tavole rotonde, incontri, visite guidate e question time per raccontare il futuro degli spostamenti urbani ... torinotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Settimana Mobilit224 Sostenibile Bambini