Settembre tra storia e natura | tre nuove iniziative tra Carsulae e cascata delle Marmore

Con l’arrivo dell’autunno, la cascata delle Marmore e l’area archeologica di Carsulae inaugurano un nuovo ciclo di attività culturali ed educative, pensate per far scoprire il territorio con occhi diversi. Dopo l’intensa stagione estiva, il calendario di settembre propone appuntamenti speciali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: settembre - storia

10 settembre, a Empoli tutto pronto per la prima edizione del grande festival di storia

Bruxelles, “60 anni di Made in Italy”: la storia dello stile sartoriale in mostra fino al 17 settembre

Sedici anni, Ginevra Panzeri è la promessa dell'automobilismo italiano. Il film, che uscirà in Italia l'11 settembre, racconta la storia di una giovane donna che sogna di diventare pilota professionista e lotta per emergere. Praticamente la sua storia

Focus, cronaca, il processo, reportage e la storia: domani, 18 settembre 2025, sul giornale LA SICILIA - facebook.com Vai su Facebook

Settembre tra storia e natura: tre nuove iniziative tra Carsulae e cascata delle Marmore; Un weekend tra natura, musica e storia nel Parco dei Monti Aurunci; Cammino Sacri Colli: tre giorni tra storia, natura e spiritualità nel Monferrato.

Fine settembre in valle Stura con cultura, natura e tradizioni - Dal bramito del cervo alle visite guidate, passando per laboratori, libri e feste patronali: un ricco calendario di eventi per scoprire la valle e le sue comunità ... Lo riporta targatocn.it

Settembre d’arte: 10 mostre imperdibili in Italia tra sogni, visioni e natura - Dalle fotografie di Man Ray al surrealismo di Leonora Carrington, dal vetro di Venezia ai paesaggi di Arte Sella, settembre si accende di cultura e creatività tra musei, storiche gallerie aziendali, p ... Segnala quotidiano.net