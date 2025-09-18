settembre al museo archeologico nazionale di arezzo

Arezzo, 18 settembre 2025 – Un viaggio nel tempo tra storia e archeologia: il Museo archeologico nazionale di Arezzo, in collaborazione con la Sezione Didattica della Fraternita dei Laici e i suoi archeologi, invita adulti e bambini a “La forma dal fuoco. Le monete degli antichi”, un pomeriggio speciale dedicato alla scoperta del mondo numismatico che prende il via alle ore 15 di domenica 21 settembre con una visita guidata alla sala del Monetiere. Dal 27 giugno l’esposizione museale si presenta infatti arricchita da una nuova sala che mostra monete fuse e coniate etrusche, italiche, greche e romane, capaci di raccontare in pochi millimetri di superficie storie di potere e commercio, cultura, ricchezza e identità, origini e miti di popoli diversi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

