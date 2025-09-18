Sette bambine ebree Un’opera per Gaza

Bolognatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’infanzia è al centro di uno spettacolo sulla violenza degli annientamenti dei popoli, ma non c’è, nessuna bambina in scena come prescrive l’autrice Caryl Churchill, la maggior drammaturga inglese vivente. , scritto nel 2009 dopo l’operazione “Piombo fuso”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sette - bambine

"Sette bambine ebree": il dramma di Gaza e Israele in un capolavoro teatrale scomodo e profetico - Uno scomodo capolavoro teatrale odierno, anche poetico, privo (malgrado i dissidi britannici al debutto) di propaganda. Lo riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sette Bambine Ebree Un8217opera