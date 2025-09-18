Sette bambine ebree Un’opera per Gaza
L’infanzia è al centro di uno spettacolo sulla violenza degli annientamenti dei popoli, ma non c’è, nessuna bambina in scena come prescrive l’autrice Caryl Churchill, la maggior drammaturga inglese vivente. , scritto nel 2009 dopo l’operazione “Piombo fuso”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
"Sette bambine ebree. Un'opera per Gaza" di Caryl Churchill, uno spettacolo di Andrea Adriatico; con Anas Arqawi, Liliana Benini, Nicolò Collivignarelli, Olga Durano; traduzione di Stefano Casi; produzione Teatri di Vita.
"Sette bambine ebree": il dramma di Gaza e Israele in un capolavoro teatrale scomodo e profetico - Uno scomodo capolavoro teatrale odierno, anche poetico, privo (malgrado i dissidi britannici al debutto) di propaganda.