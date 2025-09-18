Serve l’annientamento totale E mi offro come boia Gaza le parole del ministro israeliano Bezalel Smotrich
Bezalel Smotrich non è solo un ministro del governo israeliano, ma uno dei protagonisti più controversi della politica di Tel Aviv. Negli ultimi anni, le sue dichiarazioni e proposte hanno inciso profondamente sul dibattito nazionale e internazionale, segnando un cambiamento di tono e di priorità rispetto al conflitto in corso. Dalle origini all’ascesa politica. Nato nel 1980 in un insediamento della Cisgiordania, Smotrich è oggi leader del movimento Religious Zionism e una figura centrale nella destra religiosa israeliana. Ha costruito la sua carriera alternando militanza e ruoli di governo, fino a conquistare incarichi di rilievo anche in campo economico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: serve - annientamento
Chi è Smotrich, il ministro israeliano che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Serve l'annientamento totale. Mi offro come boia»
Questa mattina eravamo sotto la Regione con i sindacati e con le lavoratrici e i lavoratori di Yoox. I licenziamenti annunciati dall’azienda sono inaccettabili: vanno ritirati. Serve un confronto vero, che avvenga in Emilia-Romagna, con il ricorso agli ammortizzat - facebook.com Vai su Facebook