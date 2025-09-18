Serie D Il Varese a caccia del secondo acuto in trasferta Mister Ciceri ha in mente l’obiettivo promozione

Prima una prestazione vincente e convincente contro l’Imperia, poi il pareggio con il Chisola. L’avvio di campionato del Varese è stato interlocutorio. Dopo essersi vista scivolare tra le dita la zona playoff la scorsa stagione, la squadra ora affidata ad Andrea Ciceri è in cerca di una stagione a tutto rilancio per cercare la scalata alla Lega Pro. Sabato 20 settembre alle 16 allo stadio Giuseppe Sivori i biancorossi scriveranno il terzo capitolo del loro campionato recandosi ad affrontare il Sestri Levante. Reduce da una retrocessione dalla Lega Pro, la squadra di Alberto Ruvo è a sua volta partita non una nota negativa e una lieta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

