Serie D | il recupero Milan Futuro solo rimpianti dopo la prima in casa Spreca il doppio vantaggio e il Leon rimonta

Sport.quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce con un pareggio amaro il recupero della prima giornata di campionato per il Milan Futuro, che allo stadio “Chinetti“ di Solbiate Arno si fa rimontare due reti e chiude sul 2-2 il derby con il Leon. Un’occasione persa per i rossoneri di Massimo Oddo, che pregustavano la seconda vittoria consecutiva dopo un’ora di buon calcio e il doppio vantaggio. Il tecnico si affida a Perina come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Traoré, Sia e un ispirato Balentien. I rossoneri partono bene e sbloccano il match al 22’: Traoré semina il panico sulla fascia e serve un pallone perfetto per Perina, che deve solo spingere in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

