Serie D | il recupero Milan Futuro solo rimpianti dopo la prima in casa Spreca il doppio vantaggio e il Leon rimonta
Finisce con un pareggio amaro il recupero della prima giornata di campionato per il Milan Futuro, che allo stadio “Chinetti“ di Solbiate Arno si fa rimontare due reti e chiude sul 2-2 il derby con il Leon. Un’occasione persa per i rossoneri di Massimo Oddo, che pregustavano la seconda vittoria consecutiva dopo un’ora di buon calcio e il doppio vantaggio. Il tecnico si affida a Perina come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Traoré, Sia e un ispirato Balentien. I rossoneri partono bene e sbloccano il match al 22’: Traoré semina il panico sulla fascia e serve un pallone perfetto per Perina, che deve solo spingere in rete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
