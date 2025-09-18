Milano, 18 settembre 2025 - Archiviata la Champions League, è di nuovo tempo di Serie A. La giornata numero quattro di questo campionato comincerà venerdì con il duello al Via del Mare fra Lecce e Cagliari. Sabato, oltre alla sfida tra Bologna e Genoa, ecco gli impegni di Juve e Milan: i bianconeri sono di scena a Verona, mentre il Diavolo fa visita all' Udinese. Domenica il piatto principale di questo turno, ossia il derby della Capitale, in programma alle 12:30. Si continua poi con Torino-Atalanta e Cremonese-Parma. Particolarmente interessante si annuncia la gara di Firenze fra i viola e il Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A, terza giornata: probabili formazioni, orari e dove vedere le gare