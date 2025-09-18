seria amazon straziante celebra chance perdomo con una storia coraggiosa

l’omaggio di gen v a chance perdomo: un tributo emozionante in ricordo dell’attore scomparso. La seconda stagione di Gen V, spin-off della nota serie The Boys, ha dedicato un commovente omaggio a Chance Perdomo, attore tragicamente scomparso in un incidente motociclistico lo scorso anno. La produzione, che si appresta a diffondere le prime tre puntate disponibili in streaming, ha deciso di non sostituire il personaggio interpretato da Perdomo, ma di rispettarne la memoria attraverso una narrazione rispettosa e significativa. il lutto e la decisione dei produttori. Perdomo è deceduto poco prima dell’inizio delle riprese della seconda stagione, lasciando i creatori con un vuoto difficile da colmare. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

