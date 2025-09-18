Serate fra Sinatra e teatro L’OppArt di Sovico riapre con musica libri e attori
La musica, il teatro e la letteratura. Una commedia ispirata a Queneau, le canzoni immortali dei Pink Floyd e Sinatra. Concerti e spettacoli che accompagneranno da qui alla fine del mese i brianzoli appassionati di jazz, rock e recitazione. Il centro culturale teatro OppArt di Sovico ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva e ha già messo in fila un programma fitto di eventi. Oggi alle 19 gli spazi di via Giovanni da Sovico ospiteranno un aperitivo letterario con lo scrittore Vincenzo Mazzeo che parlerà del suo nuovo romanzo dal titolo “Il Viaggio - La colpa di essere donna e il desiderio di libertà“: l’autore leggerà estratti del libro e condividerà riflessioni ed emozioni legate alla storia di Viola, ragazza ribelle in un piccolo paese della Calabria, stretta tra regole antiche e la volontà di studiare, conoscere il mondo, essere libera, che la spingerà a partire per il nord, dove proverà la durezza del lavoro in fabbrica ma riscoprirà anche sé stessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: serate - sinatra
Ai Giardini Ducali di Modena due serate-tributo a David Foster e Frank Sinatra
Sboccia l’Estate 2025 continua! 4 serate di musica, teatro e danza a Siena 21/08 – Fonti di Pescaia: Sunset & Songs con Sergio Corbini 22/08 – Piazza San Francesco: Sinatra – The man and his history 23/08 – Piazza San Francesco: - facebook.com Vai su Facebook
Appuntamenti su #Tv2000 #9settembre prima serata film "Un uomo da vendere" di Frank Capra con Frank Sinatra seconda serata film "Le lettere di Madre Teresa #guidatv #film #intrattenimento #biopic #informazione #teatro #cinema - X Vai su X
Cinque serate di musica, teatro, giornalismo: Arawordbridge, un festival per tutta l’estate - Cinque appuntamenti, cinque serate di musica, teatro, giornalismo tra la ‘Baia delle Rose’ a Costa Volpino e la piazza XIII Martiri di Lovere, location suggestive in riva al Lago ... Secondo bergamonews.it