Serate fra Sinatra e teatro L’OppArt di Sovico riapre con musica libri e attori

La musica, il teatro e la letteratura. Una commedia ispirata a Queneau, le canzoni immortali dei Pink Floyd e Sinatra. Concerti e spettacoli che accompagneranno da qui alla fine del mese i brianzoli appassionati di jazz, rock e recitazione. Il centro culturale teatro OppArt di Sovico ha riaperto i battenti dopo la pausa estiva e ha già messo in fila un programma fitto di eventi. Oggi alle 19 gli spazi di via Giovanni da Sovico ospiteranno un aperitivo letterario con lo scrittore Vincenzo Mazzeo che parlerà del suo nuovo romanzo dal titolo “Il Viaggio - La colpa di essere donna e il desiderio di libertà“: l’autore leggerà estratti del libro e condividerà riflessioni ed emozioni legate alla storia di Viola, ragazza ribelle in un piccolo paese della Calabria, stretta tra regole antiche e la volontà di studiare, conoscere il mondo, essere libera, che la spingerà a partire per il nord, dove proverà la durezza del lavoro in fabbrica ma riscoprirà anche sé stessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

