Serate di manifestazioni per la Palestina | da Livorno a Firenze molti cortei

Firenze, 18 settembre 2025 – Sono giornate di cortei in molte città toscane per la Palestina. I bombardamenti della Striscia, la guerra in corso e l’invasione di terra di Israele a Gaza portano alla mobilitazione di molte sigle. Nella serata di mercoledì 17 settembre nuovi cortei a Firenze, dove buona parte dell’organizzazione è affidata al collettivo degli ex operai della Gkn, e a Livorno, con una fiaccolata che ha attraversato il centro cittadino e che è partita da piazza Cavallotti. Molte centinaia di persone hanno partecipato alle due manifestazioni. "Anche stasera – dice il collettivo della Gkn – siamo un Urlo possente per i quartieri popolari di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

