Serate di manifestazioni per la Palestina | da Livorno a Firenze molti cortei
Firenze, 18 settembre 2025 – Sono giornate di cortei in molte città toscane per la Palestina. I bombardamenti della Striscia, la guerra in corso e l’invasione di terra di Israele a Gaza portano alla mobilitazione di molte sigle. Nella serata di mercoledì 17 settembre nuovi cortei a Firenze, dove buona parte dell’organizzazione è affidata al collettivo degli ex operai della Gkn, e a Livorno, con una fiaccolata che ha attraversato il centro cittadino e che è partita da piazza Cavallotti. Molte centinaia di persone hanno partecipato alle due manifestazioni. "Anche stasera – dice il collettivo della Gkn – siamo un Urlo possente per i quartieri popolari di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: serate - manifestazioni
Due serate evento dedicate alle indimenticabili hit degli anni ’70, ’80, ’90 e 2000 Le icone della musica tornano a farci ballare… settembre sarà una festa! SUZUKI JUKEBOX - La notte delle hit, prossimamente su Rai1, RaiPlay e Rai Radio2 - facebook.com Vai su Facebook
Serate di manifestazioni per la Palestina: da Livorno a Firenze, molti cortei; 19 settembre, giorno della mobilitazione Cgil per Gaza. Le piazze; Manifestazioni per Gaza: tutta la Toscana scende in piazza.
Manifestazioni no stop per Gaza: tutta la Toscana scende in piazza. A Firenze corteo vicino al Consolato Usa - In tanti a Livorno venerdì, oggi nuovi appuntamenti da Prato a Siena fino a Grosseto per sostenere la Global Sumud Flottilla. Da corrierefiorentino.corriere.it
'Per pace e Palestina', manifestazione a Pescara - Circa 300 persone hanno partecipato a Pescara questa sera alla manifestazione per la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina. ansa.it scrive