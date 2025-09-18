Sequestro milionario per Angelo Napolitano il tiktoker amico di Rita De Crescenzo | accusa è evasione fiscale

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 5,7 milioni di euro all'imprenditore napoletano protagonista, insieme a Rita De Crescenzo, di un video girato nel Consiglio regionale della Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Dai video in consiglio al sequestro milionario: nei guai Angelo Napolitano, il tiktoker dell'elettronica a prezzi stracciati; Maxi sequestro per Angelo Napolitano, il tiktoker amico di Rita De Crescenzo; Casalnuovo, video virali e smartphone a prezzi stracciati: sequestrato l'impero milionario di Napolitano Store.

sequestro milionario angelo napolitanoDai video in consiglio al sequestro milionario: nei guai Angelo Napolitano, il tiktoker dell’elettronica a prezzi stracciati - La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per un valore di 5,7 milioni di euro. Si legge su msn.com

sequestro milionario angelo napolitanoCasalnuovo, video virali e smartphone a prezzi stracciati: sequestrato l’impero milionario di Napolitano Store - Così un imprenditore di Casalnuovo, Angelo Napolitano divenuto popolare su TikTok per la promozione dei suoi prodotti tecnologici, a ... Secondo ilmediano.com

