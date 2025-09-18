Sequestro milionario per Angelo Napolitano il tiktoker amico di Rita De Crescenzo | accusa è evasione fiscale
La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 5,7 milioni di euro all'imprenditore napoletano protagonista, insieme a Rita De Crescenzo, di un video girato nel Consiglio regionale della Campania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
