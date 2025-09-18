Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo
Sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, il tiktoker comparso lo scorso agosto in un video registrato all’interno del Consiglio Regionale della Campania insieme a Rita De Crescenzo. Nel filmato i due cantavano l’inno nazionale sventolando il tricolore nell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di “Azione” poi espulso dal partito. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha notificato un decreto di sequestro di beni nell'ambito di una indagine della procura di Nola riguardante l'emissione di fatture false finalizzate a una maxi evasione dell'Iva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
