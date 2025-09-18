Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo

Tg24.sky.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestro di beni per quasi 6 milioni di euro ad Angelo Napolitano, il tiktoker comparso lo scorso agosto in un video registrato all’interno del Consiglio Regionale della Campania insieme a Rita De Crescenzo. Nel filmato i due cantavano l’inno nazionale sventolando il tricolore nell’ufficio del consigliere regionale Pasquale Di Fenza, esponente di “Azione” poi espulso dal partito. Il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza ha notificato un decreto di sequestro di beni nell'ambito di una indagine della procura di Nola riguardante l'emissione di fatture false finalizzate a una maxi evasione dell'Iva. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

sequestro da 6 mln a protagonista video scandalo in consiglio regionale con de crescenzo

© Tg24.sky.it - Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo

In questa notizia si parla di: sequestro - protagonista

Gdf, sequestro milionario per protagonista video-scandalo in Consiglio Regionale con Rita De Crescenzo

Sequestro da 6 mln a protagonista video-scandalo in Consiglio regionale con De Crescenzo; Maxi sequestro per TikToker del video scandalo in consiglio regionale con Rita De Crescenzo; Sequestro per protagonista video-scandalo in Consiglio regionale.

Cerca Video su questo argomento: Sequestro 6 Mln Protagonista