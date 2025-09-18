Sequestro da 6 milioni per imprenditore tiktoker del video-scandalo in Consiglio regionale

L’imprenditore tiktoker, protagonista di un filmato girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania, è indagato per una maxi frode fiscale: sigilli a beni e immobili, compreso uno yacht di lusso. Lo scorso 8 agosto, con la tiktoker Rita De Crescenzo, è stato protagonista di un video girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania, in cui . 🔗 Leggi su 2anews.it

