Sequestro da 5,7 milioni | nei guai società di Casalnuovo e tiktoker del video-scandalo in Consiglio

NAPOLI 18 SETTEMBRE 2025 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5,74 milioni di euro a carico della società “Am Distribution Srl” di Casalnuovo e del suo amministratore, Angelo Napolitano, 47 anni, formalmente nullatenente secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, protagonista insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo del video girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Il provvedimento, disposto dal gip su richiesta della Procura di Nola, ha riguardato un immobile nel quartiere Gianturco di Napoli e uno yacht di 16,5 metri, entrambi risultati intestati fittiziamente a terzi. 🔗 Leggi su Primacampania.it

