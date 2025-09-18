Sequestro da 5,7 milioni | nei guai società di Casalnuovo e tiktoker del video-scandalo in Consiglio
NAPOLI 18 SETTEMBRE 2025 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito un sequestro di beni mobili e immobili per un valore complessivo di 5,74 milioni di euro a carico della società “Am Distribution Srl” di Casalnuovo e del suo amministratore, Angelo Napolitano, 47 anni, formalmente nullatenente secondo gli accertamenti delle Fiamme Gialle, protagonista insieme alla tiktoker Rita De Crescenzo del video girato all’interno del Consiglio Regionale della Campania. Il provvedimento, disposto dal gip su richiesta della Procura di Nola, ha riguardato un immobile nel quartiere Gianturco di Napoli e uno yacht di 16,5 metri, entrambi risultati intestati fittiziamente a terzi. 🔗 Leggi su Primacampania.it
In questa notizia si parla di: sequestro - milioni
Società prestanome per evadere le imposte, maxi-sequestro da oltre nove milioni al grossista del pesce per ristoranti cinesi e giapponesi di Torino
Imprenditore lecchese furbetto del Superbonus: scatta il sequestro preventivo per 4 milioni di euro
Fatture su lavori mai eseguiti: sequestro da 4 milioni di euro ai furbetti del "bonus facciate"
Rocco Barocco ma tarocco: maxi sequestro di pezzi falsi tra San Benedetto, Fermo, Macerata e Pesaro. Valore 3 milioni di euro. Nei guai...; Frode fiscale ed energetica: sequestro da 20 milioni di euro tra beni di lusso e società; Auto dall'estero, nei guai 13 concessionarie: 15 milioni sequestrati.
Questa banca italiana nei guai è stata appena salvata con 400 milioni di euro - Una crisi che aveva portato la Banca d'Italia a disporre l'amministrazione straordinaria dell'istituto. money.it scrive
Maxi evasione di oltre tre milioni. Imprenditore dei trasporti nei guai - Evasione al fisco per oltre 3,4 milioni di euro e finanziamenti per più di 175mila euro percepiti indebitamente: nei guai un imprenditore civitanovese che opera nel settore dei trasporti. Scrive ilrestodelcarlino.it