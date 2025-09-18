Sequestrato centro studi ‘gruppo gestiva diplomifici’ | ramificazioni anche in Campania
Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi, ‘Forma Mentis’, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L’indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti “diplomifici” tra le Marche e la Campania, il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità, pagando seimila euro. Il sequestro del Gip riguarda, oltre al centro bolognese (con un’unità locale a Firenze) anche una scuola paritaria nel Napoletano e una società a Bologna, più novantamila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
