Sequestrati oltre 4mila prodotti non a norma | soprattutto giocattoli
La sicurezza dei consumatori torna al centro dell’attenzione a Parma, dove la guardia di finanza ha effettuato un intervento mirato nel settore commerciale, sequestrando 4.448 prodotti non a norma. L’operazione, condotta nei giorni scorsi, ha interessato due esercizi gestiti da cittadini di nazionalità cinese, entrambi sospettati di vendere merce priva dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa italiana. Leggi anche: “Non mangiatelo”. Allarme nei supermercati, ritirato un prodotto molto diffuso: “Rischio altissimo” Le ispezioni rientrano nell’ambito di controlli periodici volti a verificare il rispetto delle regole sulla sicurezza dei prodotti, con particolare attenzione a quegli articoli destinati a un pubblico variegato, dai bambini agli adulti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
