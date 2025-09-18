Sequestrati oltre 4 mila giocattoli e prodotti non sicuri in due negozi cinesi

Parmatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di monitoraggio economico del territorio, ha intensificato il dispositivo di controllo in città e in provincia, sottoponendo a sequestro 4.448 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Parma, sequestrati oltre 4mila prodotto non a norma

