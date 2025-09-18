Separazione delle carriere via libera della Camera con 243 sì

Lettera43.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera della Camera dei deputati alla terza lettura della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati (tra pm e giudici), l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la creazione di due Csm, con i membri scelti con il sorteggio. Sono stati 243 i voti a favore, 109 quelli contrari. Oltre alle forze politiche del centrodestra, ha votato a favore anche Azione. Parere contrario da parte di Pd, M5s e Avs. Si sono poi astenuti quasi tutti i deputati di Italia Viva e +Europa. Dopo il voto c’è stata tensione in Aula. Il Pd, tramite la capogruppo Chiara Braga, ha criticato i membri del governo presenti per aver applaudito, mentre diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi della maggioranza per protestare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

separazione delle carriere via libera della camera con 243 s236

© Lettera43.it - Separazione delle carriere, via libera della Camera con 243 sì

In questa notizia si parla di: separazione - carriere

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva

Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video

Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Separazione carriere, c’è il terzo via libera: ok della Camera con 243 sì; Terzo via libera (con bagarre) alla separazione delle carriere.

separazione carriere via liberaGiustizia, separazione delle carriere, via libera della Camera con 243 sì. Caos in Aula dopo il voto. Cosa cambia con la riforma - la Camera dà il via libera alla riforma costituzionale che separa le carriere dei magistrati. Scrive msn.com

separazione carriere via liberaSeparazione carriere, via libera Camera: torna in Senato per ok definitivo - La Camera ha approvato in terza lettura con 243 sì e 109 no il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Via Libera