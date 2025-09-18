Separazione delle carriere via libera della Camera con 243 sì
Via libera della Camera dei deputati alla terza lettura della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere dei magistrati (tra pm e giudici), l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare e la creazione di due Csm, con i membri scelti con il sorteggio. Sono stati 243 i voti a favore, 109 quelli contrari. Oltre alle forze politiche del centrodestra, ha votato a favore anche Azione. Parere contrario da parte di Pd, M5s e Avs. Si sono poi astenuti quasi tutti i deputati di Italia Viva e +Europa. Dopo il voto c’è stata tensione in Aula. Il Pd, tramite la capogruppo Chiara Braga, ha criticato i membri del governo presenti per aver applaudito, mentre diversi esponenti delle opposizioni si sono avvicinati ai banchi della maggioranza per protestare. 🔗 Leggi su Lettera43.it
