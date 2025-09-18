Separazione delle carriere rissa alla Camera dopo il sì Tajani | Minacciato da Pd e M5s ma non mi intimidiscono
Tensione alla Camera dei Deputati nel giorno del terzo «sì» alla seprazione delle carriere. Il presidente di turno Sergio Costa ha sospeso la seduta quando è. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
Riforma della Giustizia, terzo sì alla Camera per la separazione delle carriere: dopo il voto scatta la rissa in aula https://tg.la7.it/politica/riforma-giustizia-terzo-si-camera-separazione-carriere-18-09-2025-244423… - X Vai su X
Magistratura, no del CSM alla separazione delle carriere. 24 no, 4 si, un astenuto e due assenti. Bocciate le tre proposte del DDL Nordio: separazione delle Carriere, doppio Csm e Alta corte disciplinare. "I dati dimostrano che è garantita imparzialità, terzietà e - facebook.com Vai su Facebook
La Camera approva la separazione delle carriere e scoppia la rissa; Separazione delle carriere, alla Camera arriva il terzo sì. Poi la rissa: seduta sospesa. Tajani: «Da Pd e M5S minacce, ma non mi intimidiscono»; Camera, ok alla separazione delle carriere: ora passa al Senato. Bagarre in aula dopo il voto.
Separazione carriere, sì alla Camera: rissa in aula dopo l’esultanza del governo - Rissa alla Camera: scontro tra maggioranza e opposizioni su Gaza e separazione carriere. Scrive blitzquotidiano.it
Giustizia, sì della Camera alla separazione delle carriere. Ma si sfiora la rissa - Questa mattina, 18 settembre 2025, è stato compiuto un altro importante passo sulla riforma della Giustizia. Segnala iltempo.it