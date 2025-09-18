Separazione delle carriere ok della Camera con 243 sì e 109 no il testo ora in Senato bagarre in aula dopo il voto - VIDEO

Non essendo stata raggiunta la maggioranza dei due terzi ci sarà un referendum confermativo per una delle riforme costituzionale più attese da tutto il governo Terzo sì alla separazione delle carriere. Oggi, alla Camera, il testo ha ricevuto l'ennesima approvazione con 243 sì e 109 no.

