Separazione delle carriere dei magistrati | via libera della Camera bagarre in aula Melon

AGI - Via libera, da parte dell'Aula della Camera, a maggioranza assoluta dei componenti, con 243 sì e 109 no, al disegno di legge costituzionale, varato dal governo, recante norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare, che introduce la separazione delle carriere dei magistrati. Il testo era stato approvato, in prima lettura, dall'Assemblea di Montecitorio e poi approvato dal Senato. Dopo il via libera, in terza lettura da parte della Camera, il provvedimento sulla separazione delle carriere passa ora all'esame del Senato per il quarto e ultimo passaggio parlamentare. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Separazione delle carriere dei magistrati: via libera della Camera, bagarre in aula. Melon...

