Separazione delle carriere alla Camera arriva il terzo sì ma poi scoppia la rissa Seduta sospesa

Mercoledì 29 Maggio 2024 è stato un giorno di grande tensione e scontro politico alla Camera dei Deputati, culminato in una rissa verbale e fisica che ha portato alla sospensione della seduta. L’evento ha visto l’intersezione di due temi caldissimi nel dibattito politico italiano: la terza approvazione della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e le proteste accese delle opposizioni di sinistra contro il conflitto a Gaza. Questa convergenza di eventi ha creato un combinato disposto esplosivo che ha infiammato l’aula, mostrando le profonde divisioni che attraversano il parlamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

