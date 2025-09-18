Separazione carriere via libera Camera | torna in Senato per ok definitivo

Lapresse.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Camera ha approvato in terza lettura con 243 sì e 109 no il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura. La riforma passa al Senato per il quarto e ultimo esame. Manca la maggioranza dei due terzi: servirà il referendum. La Camera ha approvato il ddl voluto dal governo e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a maggioranza assoluta dei componenti, come richiesto dalla Costituzione, in terza lettura. Ma si tratta di una riforma costituzionale. Non è stato raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti previsto dalla stessa Costituzione, che avrebbe consentito – se confermato anche dal Senato in quarta lettura – di approvare la riforma senza il ricorso al referendum. 🔗 Leggi su Lapresse.it

separazione carriere via libera camera torna in senato per ok definitivo

© Lapresse.it - Separazione carriere, via libera Camera: torna in Senato per ok definitivo

In questa notizia si parla di: separazione - carriere

Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva

Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”

Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video

Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; Giustizia, separazione delle carriere, via libera della Camera con 243 sì. Caos in Aula dopo il voto. Cosa cambia con la riforma.

separazione carriere via liberaRiforma della giustizia, via libera alla Camera: le novità e cosa cambia con la separazione delle carriere - Con 243 sì e 109 no la Camera ha dato il via libera, in terza lettura, al ddl sulla riforma della giustizia che contiene la separazione ... Secondo fanpage.it

separazione carriere via liberaOk della Camera a riforma della giustizia, è il terzo via libera - L'Aula della Camera ha dato il via libera alla separazione delle carriere con 243 sì e 109 no. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Separazione Carriere Via Libera