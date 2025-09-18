Separazione carriere via libera Camera | torna in Senato per ok definitivo

La Camera ha approvato in terza lettura con 243 sì e 109 no il ddl costituzionale sulla separazione delle carriere in magistratura. La riforma passa al Senato per il quarto e ultimo esame. Manca la maggioranza dei due terzi: servirà il referendum. La Camera ha approvato il ddl voluto dal governo e dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a maggioranza assoluta dei componenti, come richiesto dalla Costituzione, in terza lettura. Ma si tratta di una riforma costituzionale. Non è stato raggiunto il quorum dei due terzi dei componenti previsto dalla stessa Costituzione, che avrebbe consentito – se confermato anche dal Senato in quarta lettura – di approvare la riforma senza il ricorso al referendum. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Separazione carriere, via libera Camera: torna in Senato per ok definitivo

