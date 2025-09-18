Separazione carriere Nordio | bagarre opposizione per amarezza sconfitta

Roma, 18 set. (askanews) – “In politica chi è sconfitto cerca di annacquare l’amarezza della sconfitta con una diversione, in questo caso la bagarre è stata provocata per sminuire l’importanza della vittoria della maggioranza sulla riforma della giustizia. In politica ci sta, non mi scandalizzo se l’opposizione cerca di annacquare la sconfitta con una diversione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta in Transatlantico l’approvazione in terza lettura della riforma sulla separazione delle carriere. “Noi non abbiamo affatto applaudito – ha spiegato ai cronisti – è normale che di fronte alla vittoria, che non va vissuta come una sconfitta della magistratura e tantomeno come una umiliazione della magistratura a cui mi sento ancora di appartenere, un certo entusiasmo per una maggioranza schiacciante che penso sarà confermata anche con il referendum, sia più che normale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it