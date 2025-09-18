Separazione carriere Nordio | bagarre opposizione per amarezza sconfitta
Roma, 18 set. (askanews) – “In politica chi è sconfitto cerca di annacquare l’amarezza della sconfitta con una diversione, in questo caso la bagarre è stata provocata per sminuire l’importanza della vittoria della maggioranza sulla riforma della giustizia. In politica ci sta, non mi scandalizzo se l’opposizione cerca di annacquare la sconfitta con una diversione”. Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta in Transatlantico l’approvazione in terza lettura della riforma sulla separazione delle carriere. “Noi non abbiamo affatto applaudito – ha spiegato ai cronisti – è normale che di fronte alla vittoria, che non va vissuta come una sconfitta della magistratura e tantomeno come una umiliazione della magistratura a cui mi sento ancora di appartenere, un certo entusiasmo per una maggioranza schiacciante che penso sarà confermata anche con il referendum, sia più che normale”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
Camera, ok alla separazione delle carriere: ora passa al Senato. Bagarre in aula dopo il voto - X Vai su X
Magistratura, no del CSM alla separazione delle carriere. 24 no, 4 si, un astenuto e due assenti. Bocciate le tre proposte del DDL Nordio: separazione delle Carriere, doppio Csm e Alta corte disciplinare. "I dati dimostrano che è garantita imparzialità, terzietà e - facebook.com Vai su Facebook
Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Camera, ok alla separazione delle carriere: ora passa al Senato. Bagarre in aula dopo il voto; Terzo via libera (con bagarre) alla separazione delle carriere.
Montecitorio. Terzo via libera (con bagarre) alla separazione delle carriere - Il provvedimento passerà adesso all'esame del Senato per il quarto e ultimo passaggio parlamentare. Segnala avvenire.it
Terzo sì alla separazione delle carriere. E l'opposizione fa scattare la bagarre alla Camera: cosa è successo - Tensione dentro l'Aula di Montecitorio dopo l'ok alla terza lettura al provvedimento costituzionale voluto da Nordio: deputati del centrosinistra si sono avvicinati ai banchi del governo per protestar ... Si legge su msn.com