Il ddl costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e istituzione della Corte disciplinare, approvato oggi dalla Camera in terza lettura, prevede la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, ovvero tra giudice e pm, senza l’unico passaggio oggi consentito. Il Consiglio superiore della magistratura ( Csm ) diventa quindi doppio e i suoi membri vengono integralmente sorteggiati. La composizione dei due Csm. Il disegno di legge costituzionale n. 1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Separazione carriere, due Csm sorteggiati e Alta corte disciplinare: cosa prevede riforma