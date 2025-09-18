Separazione carriere c’è il terzo via libera | ok della Camera con 243 sì I ministri applaudono in Aula bagarre dopo il voto
Arriva anche il terzo via libera in Parlamento per la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere in magistratura. L’Aula della Camera ha approvato il testo in seconda lettura con 243 sì e 109 no: per l’approvazione definitiva in Parlamento ora manca solo il quarto passaggio, cioè la seconda deliberazione del Senato. Non è stata raggiunta, come previsto, la maggioranza dei due terzi dei componenti che – se centrata anche a palazzo Madama – avrebbe consentito di far entrare in vigore il testo senza passare per il referendum confermativo. Momenti di bagarre in Aula nei momenti successivi al voto, quando la capogruppo Pd Chiara Braga ha criticato i membri del governo presenti, tra cui il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per aver applaudito all’approvazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
