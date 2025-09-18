Separazione carriere bagarre alla Camera dopo il sì alla riforma
Il via libera della Camera dei deputati alla riforma sulla separazione delle carriere ha scatenato una bagarre. I ministri del governo Meloni sono stati criticati dalla capogruppo del Partito democratico Chiara Braga per aver applaudito al termine della votazione, assieme alla maggioranza. Diversi parlamentari dell’opposizione hanno poi lasciato i propri scranni per scendere al centro dell’Aula dove c’è stato un confronto acceso. Nonostante i vari richiami da parte del presidente di turno Sergio Costa, quest’ultimo è stato costretto a sospendere la seduta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: separazione - carriere
Separazione delle carriere: verso una riforma costituzionale decisiva
Separazione delle carriere, Salvini: “Riforma storica, come promesso”
Separazione delle carriere, Fratoianni (Avs): "Lo scopo è attaccare l'autonomia della magistratura" – Il video
Separazione delle carriere approvata dalla Camera, ora passa al Senato. Bagarre in aula - X Vai su X
Magistratura, no del CSM alla separazione delle carriere. 24 no, 4 si, un astenuto e due assenti. Bocciate le tre proposte del DDL Nordio: separazione delle Carriere, doppio Csm e Alta corte disciplinare. "I dati dimostrano che è garantita imparzialità, terzietà e - facebook.com Vai su Facebook
Separazione carriere, c’è il terzo via libera: ok della Camera con 243 sì; Giustizia, terzo sì alla separazione delle carriere: bagarre alla Camera. Cosa cambia con la riforma; Camera, ok alla separazione delle carriere: ora passa al Senato. Bagarre in aula dopo il voto.
Approvazione separazione carriere, bagarre in Aula, Schlein riprende suoi deputati: 'Chiara fermali' - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Segnala la7.it
Bagarre in Aula dopo l'approvazione separazione carriere per applausi Governo, seduta sospesa - Bagarre in Aula alla Camera dopo l'approvazione della separazione delle carriere, a cui sono seguiti gli applausi del Governo. ilgiornale.it scrive