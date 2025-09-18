Separazione carriere bagarre alla Camera dopo il sì alla riforma

Il via libera della Camera dei deputati alla riforma sulla separazione delle carriere ha scatenato una bagarre. I ministri del governo Meloni sono stati criticati dalla capogruppo del Partito democratico Chiara Braga per aver applaudito al termine della votazione, assieme alla maggioranza. Diversi parlamentari dell’opposizione hanno poi lasciato i propri scranni per scendere al centro dell’Aula dove c’è stato un confronto acceso. Nonostante i vari richiami da parte del presidente di turno Sergio Costa, quest’ultimo è stato costretto a sospendere la seduta. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

