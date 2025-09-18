Carla Signoris si è raccontata al settimanale F, dove ha parlato dei suoi rapporti familiari e della sua carriera lavorativa. L’attrice, sposata con Maurizio Crozza da 33 anni, ha detto di non essersi mai sentita penalizzata dalla sua relazione, anche se ha ammesso: “ Qualche passo indietro ho dovuto farlo in carriera, ma è stato ad esempio per privilegiare i figli, perché li ho avuti tardi e, nonostante continuassi a lavorare, in fondo preferivo stare con loro”. Giovanni e Pietro ormai sono grandi ed entrambi sono alla volta di Roma. La mamma ha confessato: “ Da brava mamma chioccia, mi ci voglio trasferire con loro, anche se so di essere un po’ maniaca del controllo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Senza l’amore non riesco a stare, con Crozza mi son detta ‘ci passerò tutta la vita’”: Carla Signoris parla del marito, dei figli e del ‘salame’