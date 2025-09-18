Senza i gol il calcio è una bambola gonfiabile Damascelli smentisce Brera per cui la partita ideale sarebbe dovuta finire 0 a 0

“Gianni Brera sosteneva, era un paradosso, che la partita ideale sarebbe dovuta finire 0 a 0. Questo perché le due squadre non avrebbero commesso errori in difesa e comunque avrebbero creato occasioni da gol. Chi ha inventato il gioco del calcio ha pensato che il primo fine sarebbe stato quello di mettere la palla nella rete avversaria, dunque vincere” — così si apre l’ultimo articolo di Tony Damascelli sul Giornale in cui commenta i tanti gol e le tantissime parere delle ultime giornate di campionato e di Champions: Quanti gol, ma quanti errori. “Gli ultimi risultati, di campionato e di coppe europee, sembrano smentire la teoria del maestro Brera, numeri esponenziali di gol, papere diffuse, finali di Champions con una differenza reti storica, recenti derby d’Italia con un 4 a 4 o 4 a 3, partite di coppa con l’incredibile 4 a 4 di Juventus-Borussia Dortmund, gare di Liga spagnola sabato scorso 6 a 0 tra Barcellona e Valencia, il Bayern che supera 5 a 0 l’Amburgo, il Torino che ne busca 5 dall’Inter ma poi batte la Roma all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

