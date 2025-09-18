Senators Enduro Cup La Bad School esulta
L’associazione sportiva cesenate Bad School ha partecipato con soddisfazione al Campionato Romagnolo Senators Enduro Cup, manifestazione che da anni rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati di Mtb Enduro nella regione. L’enduro è una disciplina che richiede abilità tecnica, resistenza e capacità di adattarsi a terreni variabili, qualità messe in campo con costanza dai ragazzi di Bad School. I risultati raggiunti stanno dando loro ragione. Riguardo al recente appuntamento, la squadra cesenate ha conquistato quattro titoli di campione provinciali: a servire i poker sono stati Michele Amaducci nella categoria Esordienti, Manuel D’Angelo tra gli Allievi, Alessandro Muccioli nel raggruppamento Junior e Mirco Budellacci nell’M5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: senators - enduro
