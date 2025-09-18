Seminarono il panico a Vasto Marina con le rapine ai danni di loro coetanei denunciati tre giovanissimi

Sono accusati di aver compiuto due rapine e una tentata estorsione, questa estate, a Vasto Marina. Per questo tre giovani di età compresa fra i 19 e i 20 anni hanno ricevuto misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della procura vastese.Le misure consistono in due divieti di dimora nella. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Seminarono il panico a Vasto Marina con le rapine ai danni di loro coetanei, denunciati tre giovanissimi.

