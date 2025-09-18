Seimila euro per passare l' esame di maturità | la Finanza chiude le scuole diplomifici anche nelle Marche

FERMO - . I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Seimila euro per passare l'esame di maturità: la Finanza chiude le scuole "diplomifici" anche nelle Marche

In questa notizia si parla di: seimila - euro

Rapina in via de Larderel, 71enne aggredito e derubato del borsello: "C'erano seimila euro guadagnati con il lavoro da badante"

Gli ruba il bancomat e sottrae seimila euro dal conto

Giocata al lotto alla stazione porta seimila euro a un fortunato giocatore

Seimila euro di sanzioni agli affittacamere fantasma: avrebbero nascosto al fisco almeno 25mila euro. - facebook.com Vai su Facebook

Seimila euro per passare l'esame di maturità: la Finanza chiude le scuole diplomifici anche nelle Marche; Violento scontro tra un'auto e una moto a Civitanova: centauro rimane incastrato sotto la macchina, soccorso e portato a Torrette; Tragico scontro tra auto e moto a Osteria Nuova: morto un centauro, la due ruote è volata per alcuni metri piombando in un prato.

Seimila euro per passare l'esame di maturità: la Finanza chiude le scuole "diplomifici" anche nelle Marche - Seimila euro per passare l'esame di maturità: la Finanza chiude le scuole "diplomifici" anche nelle Marche. Si legge su msn.com

Seimila euro per la maturità: scoperto un “diplomificio” con sede anche a Napoli - Attiravano studenti con il mantra della “maturità facile”, ma erano veri e propri diplomifici: la Guardia di Finanza indaga su un’organizzazione con base a Bologna e sedi in tutta Italia. msn.com scrive