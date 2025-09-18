Sei arrivato tu La gioia più grande per la nascita di Edoardo genitori bis

Un annuncio arrivato direttamente dai social ha emozionato i tifosi e non solo. Un calciatore di Serie A ha voluto condividere un momento privato ma allo stesso tempo speciale, pubblicando uno scatto in bianco e nero che racconta l’arrivo del suo secondogenito. Nella foto si vedono il piccolo appena nato e la madre, con parole semplici ma piene d’amore: «Sei arrivato tu, Edoardo Locatelli». Il post, accompagnato anche da un secondo messaggio – «Il 17 settembre alle 7.13 sei arrivato tu: Edoardo Locatelli. Benvenuto al mondo amore nostro» – ha subito fatto il giro della rete. Il protagonista, orgoglioso e commosso, ha così informato i suoi fan e compagni di squadra di un evento che va oltre i confini del calcio e tocca la sfera più intima della sua vita. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it