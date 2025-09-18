Segue la ex nei bar e le scatta foto che poi pubblica sui social | braccialetto elettronico per un 50enne

18 set 2025

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di un uomo di 50 anni: per anni ha molestato continuamente con messaggi e telefonate la ex compagna arrivando persino a seguirla nei locali da lei più frequentati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

