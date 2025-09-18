Segue la ex nei bar e le scatta foto che poi pubblica sui social | braccialetto elettronico per un 50enne
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di un uomo di 50 anni: per anni ha molestato continuamente con messaggi e telefonate la ex compagna arrivando persino a seguirla nei locali da lei più frequentati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: segue - scatta
LATERZA: SEGUE LA MOGLIE NONOSTANTE IL DIVIETO: ARRESTATO 30ENNE. Aveva l’obbligo di stare lontano dalla moglie e dai luoghi da lei frequentati, ma avrebbe ignorato le disposizioni del giudice, seguendola per le vie del paese fino a raggiungerl - facebook.com Vai su Facebook
Segue la ex nei bar e le scatta foto che poi pubblica sui social: braccialetto elettronico per un 50enne; «Minaccia di uccidere la ex moglie» Braccialetto elettronico per un 46enne.
Segue la ex nei bar e le scatta foto che poi pubblica sui social: braccialetto elettronico per un 50enne - Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso ha disposto la misura del divieto di avvicinamento alla ex compagna nei confronti di ... Si legge su fanpage.it