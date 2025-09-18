Segreti di famiglia 2 replica puntata 18 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 18 settembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna Ceylin è in ritardo per l’udienza di divorzio ma viene bloccata dal traffico, e quando arriva in tribunale non c’è più nessuno. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 52 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

