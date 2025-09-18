Segni Concerto d’eccezione per la chiusura della Rassegna Itinerari Organistici nelle Diocesi di Velletri-Segni e Frascati
Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Domenica 14 Settembre, nella Concattedrale di Segni, si è tenuto il concerto di chiusura della Rassegna L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
In questa notizia si parla di: segni - concerto
Segni. Domenica 27 Luglio alle 19, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, Concerto d’Organo del M° Valerio Simonini
Segni. Rassegna “Itinerari Organistici nelle Diocesi di Velletri-Segni e Frascati”. Domenica 14 Settembre in Cattedrale concerto del M° Daniele Rossi
Appuntamento a Segni domani sera alle 19 nella Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta per il concerto di chiusura della Rassegna “Itinerari Organistici nelle Diocesi di Velletri-Segni e Frascati”. - facebook.com Vai su Facebook
Scaletta concerto Geolier Campobasso, sabato 2 agosto 2025/ Dall’apertura con Per sempre alla chiusura con… - Ecco la possibile scaletta concerto Geolier per l'evento di questa sera, sabato 2 agosto, a Campobasso: dall'apertura con Per sempre a... Secondo ilsussidiario.net