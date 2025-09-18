Segnalati disagi e pericoli per i residenti in via Campanile a Campo Calabro ma dall' Amministrazione tutto tace

La situazione è diventata insostenibile per i residenti di via Campanile nel Comune di Campo Calabro. Dopo numerose segnalazioni fatte verbalmente all'indirizzo dell'Amministrazione comunale e, non avendo ottenuto alcuna risposta se non un inaccettabile: "appena avremo un cartello disponibile lo.

Traffico intenso, lavori in corso e un incidente nei pressi di Vago di Lavagno stanno causando gravi disagi alla circolazione. Segnalati rallentamenti e code tra San Martino Buon Albergo e Montebello, in entrambe le direzioni, verso Venezia e Milano.

Importanti accumuli pluviometrici tra Varesotto e Comasco a causa delle intense precipitazioni della notte. A Como Depuratore segnalati 119 mm di pioggia. A Rasa di Varese registrati ben 152 mm di pioggia. Nel Comasco segnalati disagi e smottamenti.

Paternò, Parco del Sole tra degrado e pericoli: monopattini e giochi rotti preoccupano residenti e famiglie - Segnalazioni di degrado e insicurezza al Parco del Sole di Paternò: monopattini tra i visitatori, giochi danneggiati, rifiuti e bagni in pessime condizioni.