Passi per i folgorati sulla via di Gaza per la causa palestinese, quelli che non ne ricordano attentati e stragi in mezzo mondo Roma compresa, ma che ci si mettesse anche l’Onu a proclamare che a Gaza si sta compiendo un genocidio, secondo criteri emozionali e generici mascherati da requisiti scientifico-giuridici, allora la situazione è grave e pure seria. E pensare che storia e logica i genocidi li contavano sulle dita di una mano: il tentativo turco di liberarsi degli armeni (1,5 milioni di vittime); il disegno nazista per cancellare scientificamente e industrialmente gli ebrei dall’Europa con la Shoah (6 milioni); l’autogenocidio di Pol Pot nella Cambogia dei khmer rossi (1,7); i massacri seriali in Ruanda (800mila). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio