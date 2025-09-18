Secondo i criteri Onu tutto diventa genocidio
Passi per i folgorati sulla via di Gaza per la causa palestinese, quelli che non ne ricordano attentati e stragi in mezzo mondo Roma compresa, ma che ci si mettesse anche l’Onu a proclamare che a Gaza si sta compiendo un genocidio, secondo criteri emozionali e generici mascherati da requisiti scientifico-giuridici, allora la situazione è grave e pure seria. E pensare che storia e logica i genocidi li contavano sulle dita di una mano: il tentativo turco di liberarsi degli armeni (1,5 milioni di vittime); il disegno nazista per cancellare scientificamente e industrialmente gli ebrei dall’Europa con la Shoah (6 milioni); l’autogenocidio di Pol Pot nella Cambogia dei khmer rossi (1,7); i massacri seriali in Ruanda (800mila). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: secondo - criteri
Formazione delle prime classi nelle scuole secondarie di secondo grado: normative, criteri e vincoli per un’organizzazione inclusiva ed equilibrata
1) Solo l’11,4% degli edifici scolastici è progettato secondo criteri antisismici 2) Meno del 15% ha subito interventi strutturali di miglioramento o adeguamento 3) Circa il 75% degli edifici è stato costruito prima delle normative in materia sismica - X Vai su X
I dati di Ecosistema Scuola di Legambiente relativi agli istituti della Toscana. Firenze, Livorno, Massa e Pistoia si sono distinte per aver realizzato scuole nuove negli ultimi 5 anni secondo criteri di bioedilizia - facebook.com Vai su Facebook
70 anni dell’Italia all’ONU: dalla Missione italiana un invito alle aziende; Se l’ONU altera i suoi stessi criteri per incolpare Israele; La soluzione dei “due popoli, due stati”: un’analisi giuridica e politica.
Haiti: secondo l’Onu oltre 1.500 persone uccise nel secondo trimestre dell’anno - A sostenerlo è il nuovo rapporto, pubblicato ieri dall’Ufficio integrato delle Nazioni Unite nel Paese ... Secondo agensir.it