Sea of charms | svelata la copertina e dettagli entusiasmanti di sarah beth durst

Il mondo della romantasy si arricchisce di nuove proposte narrative, grazie alla capacità di autori di talento di sviluppare serie coinvolgenti e apprezzate dal pubblico. Tra questi, Sarah Beth Durst si distingue per aver trasformato il suo romanzo The Spellshop in una serie affascinante, caratterizzata da un equilibrio tra romanticismo, elementi fantastici e atmosfere accoglienti. Dopo il successo ottenuto con The Enchanted Greenhouse, entrambi bestseller nelle classifiche del New York Times e di USA Today, l’autrice annuncia un nuovo capitolo che promette di conquistare i lettori. sarah beth durst svela la copertina di sea of charms. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

