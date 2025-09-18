Sea of charms | svelata la copertina e dettagli entusiasmanti di sarah beth durst
Il mondo della romantasy si arricchisce di nuove proposte narrative, grazie alla capacità di autori di talento di sviluppare serie coinvolgenti e apprezzate dal pubblico. Tra questi, Sarah Beth Durst si distingue per aver trasformato il suo romanzo The Spellshop in una serie affascinante, caratterizzata da un equilibrio tra romanticismo, elementi fantastici e atmosfere accoglienti. Dopo il successo ottenuto con The Enchanted Greenhouse, entrambi bestseller nelle classifiche del New York Times e di USA Today, l’autrice annuncia un nuovo capitolo che promette di conquistare i lettori. sarah beth durst svela la copertina di sea of charms. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: charms - svelata
Grandi sconti stanno per arrivare su gioielli e orologi! Un’occasione preziosa sta per essere svelata: un’offerta speciale su anelli, bracciali, orologi e accessori di lusso! Solo in negozio – Solo per pochi giorni! ? Il 10 marzo sveliamo tutto: preparati a brill - facebook.com Vai su Facebook
Rare è pronta a svelare il futuro di Sea of Thieves, a pochi giorni dai tagli di Microsoft - Rare ha annunciato il primo "Sea of Thieves Community Direct", una diretta speciale incentrata sul futuro del suo gioco multiplayer piratesco. Lo riporta it.ign.com