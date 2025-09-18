Sea Aeroporti Milano Costim e HNH Hospitality annunciano il nuovo DoubleTree by Hilton

Sea Aeroporti di Milano, ChorusLife Linate, società del Gruppo Costim e HNH Hospitality annunciano l’apertura del DoubleTree by Hilton, il nuovo hotel quattro stelle che sorgerà all’interno delle aree dell’Aeroporto di Milano Linate. Il progetto è in corso di approvazione da parte di Sea e successivamente da Enac con l’apertura ufficiale prevista nel primo semestre 2028. La nuova struttura rappresenta un tassello chiave nello sviluppo dell’area aeroportuale e si inserisce in un più ampio progetto di rigenerazione urbana e valorizzazione del Linate Airport District (LAD), in linea con i massimi standard di sostenibilità ambientale, qualità e accoglienza condivisi dalle tre società coinvolte. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sea Aeroporti Milano, Costim e HNH Hospitality annunciano il nuovo DoubleTree by Hilton

