Se tutto è mafia niente è mafia Il figlio di Panunzio sbotta | La storia non si cambia
“Se tutto è mafia, niente è mafia. La memoria va fatta, ma con rigore e metodo”. Michele, il figlio di Giovanni Panunzio, imprenditore edile assassinato dalla ‘Società Foggiana’ per il suo ‘no’ alle richieste estorsive, sbotta dinanzi a ricostruzioni storiche imprecise e sommarie che sono state. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
