Se ti è piaciuto The Last of Us segnati questa data sul calendario il 26 settembre | cosa accadrà

Il The Last of Us Day, celebrato ogni 26 settembre, si avvicina e l’aria si fa elettrica per i fan del franchise. Coincidenza vuole che anche un possibile State of Play sia previsto per la stessa settimana, secondo le indiscrezioni del leaker NateTheHate e di Insider Gaming. Tutto ciò ha scatenato una serie di teorie e speculazioni su possibili annunci da parte di Naughty Dog. Tradizionalmente, Naughty Dog riserva qualche sorpresa per il The Last of Us Day. Negli anni passati, si è trattato principalmente di novità riguardanti la serie HBO, come annunci di casting o nuovi trailer. Quest’anno, però, la concomitanza con il rumoreggiato State of Play fa pensare a qualcosa di più grande, forse legato al mondo videoludico. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Se ti è piaciuto The Last of Us segnati questa data sul calendario, il 26 settembre: cosa accadrà

In questa notizia si parla di: piaciuto - last

Film da vedere se ti è piaciuto il più grande capo

Leonardo Fabbri: “Mi sono piaciuto molto. Vogliamo vincere, siamo i più forti in Europa”

"Piaciuto moltissimo": Barbara d'Urso rompe il silenzio. Cosa svela sul progetto in Rai

BUONGIORNO AMICI AGENTI ci piace pensarvi così ? ? Lunedì mattina in agenzia: – I clienti che vogliono partire SUBITO – Le offerte last minute che scadono tra 3…2…1 ? – Il telefono che squilla senza sosta L’Agente di Viaggio: “Buongiorno mond - facebook.com Vai su Facebook

Ivan Juric | Psg di un livello completamente diverso Bernasconi mi è piaciuto molto; Padovan elogia Chivu | Mi è piaciuto ciò che ha detto su Sommer col mal di schiena di Lautaro si spiega anche quella cosa; Impallomeni | Il Milan mi è piaciuto ho visto un Allegri alla Conte.