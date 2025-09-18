Se Israele va ai Mondiali la Spagna si ritira? Dopo l’Eurovision la mossa sul calcio | la risposta del parlamentare socialista
Dopo la decisione di non partecipare all’Eurovision 2026 in caso di presenza di Israele, la Spagna è pronta a fare un passo oltre. Il portavoce del gruppo socialista al Congresso, Patxi López, ha aperto alla possibilità di ritirare la squadra spagnola anche dal Mondiale di calcio del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti nel caso in cui dovesse partecipare anche la nazionale inserita nello stesso gruppo di qualificazione dell’Italia. Sarebbe una decisione senza precedenti nella storia sportiva spagnola. «Quello che vediamo è un genocidio». López ha spiegato le sue dichiarazioni ai giornalisti all’uscita dalla sessione plenaria del Congresso, collegandole alle proteste che hanno accompagnato il passaggio della Vuelta di Spagna: «In questo momento Israele sta invadendo Gaza via terra e questo ha bisogno di una reazione. 🔗 Leggi su Open.online
