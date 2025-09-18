Scusate se sparisco sempre sono in missione | Bella Hadid ricoverata in ospedale le foto con le flebo e le trasfusioni per la malattia di Lyme
“Scusate se sparisco sempre, sono in missione, vi amo ragazzi”. Così Bella Hadid ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo una lunga assenza dai social. Da tempo la modella statunitense lotta contro la Malattia di Lyme, un morbo che deriva da un’infezione trasmessa dalla puntura di zecche infette. Nel carosello su Instagram Bella Hadid ha condiviso alcuni momenti di spensieratezza e altri invece di difficoltà. Ci sono delle foto in cui mostra le flebo e le trasfusioni, altre in cui non ha paura di mostrarsi fragile, mentre piange con alcune cannule attaccate al collo, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
