scuole pollaio proposta di legge di avs per tetto massimo a 20 alunni

“ La scuola italiana è in grande difficoltà, ci sono aule sovraffollate, strutture fatiscenti, docenti pagati troppo poco e ragazzi e ragazze con problemi psicologici”. Lo ha dichiarato la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti in una conferenza stampa a Roma davanti alla Corte di Cassazione dove è stata depositata la richiesta di legge di iniziativa popolare per il tetto massimo di alunni e alunne nelle aule. “Noi vogliamo dare una risposta a tutto questo potenziando la qualità dell’offerta scolastica a partire dal tetto massimo degli studenti per classe. Riduciamo sia il numero minimo che quello massimo portandolo a venti e riducendolo a 18 se ci sono ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

