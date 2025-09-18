Scuole pollaio proposta di legge di AVS per tetto massimo a 20 alunni
“ La scuola italiana è in grande difficoltà, ci sono aule sovraffollate, strutture fatiscenti, docenti pagati troppo poco e ragazzi e ragazze con problemi psicologici”. Lo ha dichiarato la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti in una conferenza stampa a Roma davanti alla Corte di Cassazione dove è stata depositata la richiesta di legge di iniziativa popolare per il tetto massimo di alunni e alunne nelle aule. “Noi vogliamo dare una risposta a tutto questo potenziando la qualità dell’offerta scolastica a partire dal tetto massimo degli studenti per classe. Riduciamo sia il numero minimo che quello massimo portandolo a venti e riducendolo a 18 se ci sono ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Pacifico (Anief): “Meno studenti e più docenti? No, serve un piano per la natalità e la fine delle classi pollaio, con regole nuove per aree a rischio e scuole isolate”
In dieci anni oltre 1,4 milioni di alunni in meno e 5mila scuole chiuse, Anief lancia l’allarme e chiede obbligo fino a 18 anni, stop alle classi pollaio e più docenti per una didattica personalizzata
Giustissimo un abbigliamento consono, ma non pensate che prima @G_Valditara dovrebbe pensare alle classi pollaio, agli insegnanti precari, alla scuole che non hanno certificazione edilizia, al raffreddamento e al riscaldamento delle classi e, infine, agli stip - X Vai su X
Gli alunni e gli studenti in regione sono circa 130 mila. Secondo i dati dell'Ufficio scolastico regionale nelle scuole dell'infanzia gli iscritti sono 11.862, nel primo ciclo della scuola paritaria, sono 38 mila 376. Nelle ex medie inferiori studieranno 27.340 ragazze - facebook.com Vai su Facebook
