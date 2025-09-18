Scuolabus negato per i piccoli della Albino Luciani al plesso di Bordonaro monta la protesta
Scuolabus negato ai piccoli all’Istituto Comprensivo Albino Luciani che frequentano la sede distaccata della Scuola Primo Molino a Bordonaro. A darne notizia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone che ha presentato una richiesta urgente alla Messina Social City chiedendo la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
In questa notizia si parla di: scuolabus - negato
Drink negato, si avventa contro il titolare: Piano senza pace, altra notte da brividi - facebook.com Vai su Facebook
Imbarazzante il rigore negato al milan #Milan #bologna - X Vai su X
Scuolabus negato per i piccoli della Albino Luciani al plesso di Bordonaro, monta la protesta.
Scuolabus negato ai nuovi iscritti, l’Arengo si fa sentire: «Bochicchio alza i muri» - ASCOLI L’assessora all’Istruzione del Comune di Ascoli, Donatella ferretti, interviene sulla decisione della giunta Bochicchio, a Castel di Lama, la revoca del servizio scuolabus ai nuovi iscritti al ... Segnala corriereadriatico.it